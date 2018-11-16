За новым кенгуру уже могут наблюдать посетители зоопарка

В конце сентября в Ярославский зоопарк привезли новых зверей из Новосибирска. В Ярославль приехали винторогий козёл и самец кенгуру Беннета.



— Новые обитатели очень хорошо перенесли авиаперелёт и уже помещены в вольеры к своим новым семьям, — рассказали в Ярославском зоопарке. — Животных привезли для «обновления крови», чтобы при скрещивании не было близкородственных связей.

В свою очередь, из Ярославля в Новосибирск отправилась восьмимесячная самка кенгуру беннета. Она прилетела на новое место обитания около недели назад, но пока ещё не заселилась в вольер. К сородичам её выпустят после карантина.

