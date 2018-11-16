Обменялись кенгуру: в Ярославский зоопарк приехали новые животные
16 ноября 2018 15:14
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В конце сентября в Ярославский зоопарк привезли новых зверей из Новосибирска. В Ярославль приехали винторогий козёл и самец кенгуру Беннета.
— Новые обитатели очень хорошо перенесли авиаперелёт и уже помещены в вольеры к своим новым семьям, — рассказали в Ярославском зоопарке. — Животных привезли для «обновления крови», чтобы при скрещивании не было близкородственных связей.
В свою очередь, из Ярославля в Новосибирск отправилась восьмимесячная самка кенгуру беннета. Она прилетела на новое место обитания около недели назад, но пока ещё не заселилась в вольер. К сородичам её выпустят после карантина.
Фото: Ярославский зоопарк
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