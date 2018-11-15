Из-за манёвра женщины на белом «Пежо» двух водителей увезли в больницу
15 ноября 2018 11:45
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В Ярославле водитель «Пежо-308» спровоцировал лобовое столкновение с «Ладой-Калиной». ДТП случилось на Промышленном шоссе у дома № 44/10 накануне вечером.
Белая иномарка выехала на встречку для манёвра, в это время по дороге ехала «Калина».
— В ДТП пострадали водители обоих автомобилей, с травмами их увезли в больницу.
33-летней владелице «Пежо» досталось меньше, в машине сработали подушки безопасности. Более серьёзные удары получил 37-летний водитель «Лады».
Фото: ГИБДД по ЯО
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