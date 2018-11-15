В лобовом столкновении пострадали водители 
В лобовом столкновении пострадали водители 

В Ярославле водитель «Пежо-308» спровоцировал лобовое столкновение с «Ладой-Калиной». ДТП случилось на Промышленном шоссе у дома № 44/10 накануне вечером. 

Белая иномарка выехала на встречку для манёвра, в это время по дороге ехала «Калина». 

— В ДТП пострадали водители обоих автомобилей, с травмами их увезли в больницу. 

33-летней владелице «Пежо» досталось меньше, в машине сработали подушки безопасности. Более серьёзные удары получил 37-летний водитель «Лады». 