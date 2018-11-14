Вячеслав Софронов жил в Рыбинске вместе со своей семьёй

В Рыбинске обнаружили тело пропавшего пару дней назад 37-летнего мужчины. 11 ноября Вячеслав Софронов перестал выходить на связь с семьей. Родные и жена Вячеслава начали беспокоиться. Сначала пытались найти пропавшего своими силами, но потом обратились за помощью к поисковикам.



Известно, что мужчина пару дней лежал в городской больнице в Рыбинске. Вячеслав проходил обследование. В воскресенье он должен был вернуться в свою палату, но так и не дошёл до неё. Вчера в восемь вечера родные обнаружили тело Вячеслава в реке Черёмухе рядом с отделением больницы.



— Проводится проверка по факту обнаружения тела, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.



Следователи не отрицают тот факт, что мужчине стало плохо с сердцем, он упал с моста в реку и утонул.

У Вячеслава осталась жена и маленькая дочь

На странице Вячеслава Софронова в «Одноклассниках» много фотографий с любимой женой и доченькой. Маленькая девочка занимается танцами. К сожалению, папа больше никогда не увидит, как танцует дочь.



— Приносим соболезнования родным и близким, — написали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».



Редакция 76.ru соболезнует родным и друзьям погибшего.

Мы продолжаем следить за поисками пропавших без вести. В начале месяца в Ярославле пропала 93-летняя бабушка. Её ищут всем городом. Продолжаются поиски и загадочно пропавшего рыбака из Москвы. Друзья рассказали, что случилось тем вечером на озере Неро.