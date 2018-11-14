Светофор перевесили, и теперь его видно издалека

В Ярославле чиновники принялись активно отслеживать сообщения горожан в социальных сетях. На этой неделе специалистам из подразделений департамента городского хозяйства мэрии пришлось несколько раз выехать в Заволжский район, чтобы проверить, по делу ли возмущаются автомобилисты в Facebook. Сначала они съездили на улицу Клубную, где машина снесла придорожный бордюр, а вчера они выехали из-за жалоб на светофор-невидимку. И тут же отрапортовали — опору, которая загораживает светофор, демонтируют до 16 ноября. Присмотрелись получше и поняли, что можно и этого не делать.



— Светофор уже перевесили, ничего демонтировать не надо, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.



Теперь светофор видно издалека. Но, похоже, сотрудникам ДГХ придётся ещё поработать. Автомобилистов уже не остановить — они принялись писать сообщения о других светофорах-невидимках.



Водители ругались, что светофор было не видно

— Есть ещё такой, пересечение Чкалова и Чехова, из-за пешеходного знака светофор для пешехода совсем невиден.



— А ещё такой же невидимка на проспекте Ленина на перекрёстке с проспектом Октября, если ехать в строну вокзала Ярославль-Главный.



— Если едешь из Брагино по Тутаевскому шоссе и выезжаешь к торговому центру «РИО», светофор в нижней части закрыт круглым знаком, который «смотрит» в сторону центра.



— На переходе у торгового центра «Космос» тоже светофор для пешеходов спрятан за столб.



— У бывшего кинотеатра «Октябрь» тоже светофор метров за 10–15 не видно.



Ругаются ярославцы не только на светофоры-невидимки. Особенно много претензий есть к недавно отремонтированному проспекту Авиаторов. Причём жалобы есть как у автомобилистов, так и у пешеходов.