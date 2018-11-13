Проект целлюлозно-бумажного комбината обсуждают уже несколько лет

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал письмо Владимиру Путину, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё. Проект этого комбината обсуждают уже пять лет, как только он появился, почти сразу стал скандальным. Дело в том, что стройку запланировали в Череповецком районе на берегу Рыбинского водохранилища. Ярославские экологи вышли с протестом, завив, что отходы производства потекут вниз по Волге.

С 2013 года проект комбината практически не обсуждался, строительные работы тоже не начались.Однако губернатор Дмитрий Миронов решил попросить главу государства перенести проект.

— Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных, — сказано в письме Дмитрия Миронова.



Также губернатор считает, что стройка комбината идёт вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.