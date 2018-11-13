На месте ДТП работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД

Тройное ДТП произошло утром в Рыбинске на перекрёстке улиц Гагарина и Волочаевской. Все три попавшие в аварию автомобиля оказались марки «Киа».



ДТП записали уличные камеры. 33-летний мужчина ехал на машине «Киа-Шума». На перекрёстке он сначала снёс поворачивающую со встречной полосы «Киа-Пиканта», за рулём которой была 32-летняя женщина. От удара малолитражку развернуло на дороге. Пытаясь увернуться, водитель «Киа Шума» врезался еще в одну «Пиканту», пропускающую пешеходов перед переходом.

— В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась за рулём тёмной «Киа Пиканта», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Её отвезли в больницу, а после отпустили на амбулаторное лечение.



— Лихо! — обсуждают ДТП в группе «Аварии Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте». — Одним махом два автомобиля.

В Ярославле сразу несколько ДТП стали причиной утренней пробки.

