В этом году ярославцы активно покупают квартиры в ипотеку

В Ярославской области в этом году случился ипотечный бум. Как сообщают в региональном отделении Центробанка, ярославцы набрали ипотечных кредитов. С начала года выдано больше 8500 ипотечных кредитов на сумму более 13,6 миллиарда рублей.

— Положительной динамике способствовало, в частности, улучшение условий ипотечного кредитования: средняя ставка по ипотеке в регионе на начало октября составила 9,56%, годом ранее она была на уровне 11,1%, — рассказал управляющий отделением по Ярославской области Владимир Алексеев.



В среднем ярославцы берут в ипотеку 1,6 миллиона рублей на 15,6 лет. Всего ярославцы должны по ипотечным кредитам около 40 миллиардов рублей.