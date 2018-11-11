Пожар произошёл на стоянке возле брагинской многоэтажки

Сегодня ночью около 4:30 в Брагино загорелась машина на стоянке возле многоэтажки. Пожар произошёл напротив дома № 1 на улице Строителей.



— На тушение легкового автомобиля «Пежо 4007» выезжали две единицы техники и семь человек личного состава 18-й пожарной части.



Очевидцы говорят, что машина сгорела ещё до приезда пожарных.



— Пожарные добирались около 20 минут, хотя пожарная часть находится в 300 метрах от места пожара, — сообщил Юрий Волков. — За это время машина выгорела почти полностью.



Ещё одна легковушка сгорела ранее в центре Ярославля. Мы уже писали об этом пожаре возле «Старого города».

