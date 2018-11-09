Убийство произошло в Дзержинском районе

В Ярославле суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве знакомого. 55-летнего мужчину задержали в его собственной квартире.

Жестокое убийство произошло в Дзержинском районе, где расправой закончились посиделки двух знакомых. Когда оба уже были пьяны, мужчины начали спорить. 55-летний хозяин квартиры взбесился и начал лупить своего 59-летнего гостя ножом. Он нанёс мужчине не менее 30 ударов в голову и тело. Затем засунул труп в хозяйственный мешок и вынес к подъезду. По кровавому следу полицейские быстро нашли подозреваемого.

— Злоумышленник заключен под стражу до 3 января 2019 года, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области.