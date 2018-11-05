Машина вылетела с дороги

ДТП случилось примерно в 2:20 на трассе Москва — Холмогоры в Ростовском районе. Машина «Ауди» снесла ограждение и вылетела с дороги в кювет.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.



— 28-летний водитель — житель Ростова Великого получил серьёзные травмы, — рассказали в пресс-службе полиции.



Мужчину доставили с больницу, но врачи не смогли ему помочь — от полученных в аварии травм водитель «Ауди» скончался.



Что стало причиной ДТП, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.



В Рыбинске в аварии пострадали водитель и пассажир. ВАЗ на большой скорости влетел в «Крайслер», решивший внезапно повернуть.

