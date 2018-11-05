В ночной аварии на трассе М-8 погиб 28-летний водитель «Ауди»
5 ноября 2018 10:50
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ДТП случилось примерно в 2:20 на трассе Москва — Холмогоры в Ростовском районе. Машина «Ауди» снесла ограждение и вылетела с дороги в кювет.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.
— 28-летний водитель — житель Ростова Великого получил серьёзные травмы, — рассказали в пресс-службе полиции.
Мужчину доставили с больницу, но врачи не смогли ему помочь — от полученных в аварии травм водитель «Ауди» скончался.
Что стало причиной ДТП, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
В Рыбинске в аварии пострадали водитель и пассажир. ВАЗ на большой скорости влетел в «Крайслер», решивший внезапно повернуть.
Фото: полиция
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