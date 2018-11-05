Водителя и пассажира ВАЗа увезли в больницу

В Рыбинске на перекрёстке улиц Сурковой и Приборостроителей ВАЗ-21124 на большой скорости влетел в «Крайслер». ДТП произошло 4 ноября примерно в 9:50.



«Крайслер», за рулём которого был 41-летний водитель, поворачивал налево. 30-летний водитель ВАЗа, который ехал по встречной полосе, не успел затормозить и на скорости влетел в иномарку.



— В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и его 29-летний пассажир, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Оба мужчины доставлены в больницу.

Видео попало на камеры наблюдения.

- Как в стену въехал, - пишут подписчики паблика «Аварии Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».

В Ярославле «Ауди» на огромной скорости сбила пешехода.



— Мужчине голову оторвало, — пишут свидетели ДТП.

