Секс «по обязаловке» до добра не доведет

Алина Шикуть — секс-блогер, рассказывающая без лишнего стыда и хихиканья о интимных вещах и о том, что втайне волнует многих. Но не все решатся говорить о «таких» проблемах. А вот в личку Алине пишут. Одно из таких сообщений стало поводом поразмышлять о том, должны ли партнёры в паре всегда соглашаться на близость. Публикуем колонку секс-блогера:

«Что делать, если не хочешь? Я люблю его, но приставашки раздражают. Парень обижается», — вопрос из директа, который оказался очень близкой и больной для меня темой.



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Немного обо мне.

В начале всех моих отношений секс случался каждый день по несколько раз или хотя бы через день. Я забивала на все дела. Хотелось буквально втирать в кожу нового человека.

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Доходило до того, что в сексе мне иногда отказывали.

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Немного поуспокоившись, вернувшись к социальной жизни, обнаруживала, что там образовалась дыра. Работа, свои проекты, друзья, родители требовали внимания. Начинала из этого всего выбираться, в итоге за целый день физически и эмоционально выгорала.

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Я погружалась в работу самозабвенно, не спала сутками. Там уже было не до секса, вообще ни до чего.

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Партнёры в разное время разные, но сценарий всегда оказывался одинаковый (тогда у меня были моногамные отношения).

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Все как один принять этот поворот событий и поверить в мою усталость отказывались. Каждому казалось, что я не секса не хочу, а конкретно его, что он перестал меня заводить.

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И начиналось по кругу: сначала просто обиды, после — раздражение и ругань. Мирились, извинялись. Всё ненадолго стихало, чтобы вспыхнуть с новой силой.

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Обида — гнев — принятие — торг — обида — гнев — принятие — обида.

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Контакт с партнёром пропадал. А без этого я в секс не могу. Хоть убейте, фразы «секс после ссоры» — не про меня.

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От постоянного давления появился пунктик, что надо заниматься сексом. Меня такой прессинг изводил морально, доводил до слез, истерик, ещё больше отбивал желание. Мало что так убивает либидо, как факт того, что обязательно надо. Кому надо?

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А теперь самое важное.

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Не стоит насиловать себя, потому что надо. Не хотеть секса нормально. Более того, ты имеешь право не хотеть столько, сколько тебе угодно. Ты не обязана оправдываться за то, что первые месяцы с него не слезала, а теперь «что-то поломалось». И ты не должна придумывать новые причины, если в старые не поверили.



Секс для здоровья — чепуха, если ради этого нужно себя заставлять. Ему надо? Нигде не написано, что мужскую потребность в сексе должна удовлетворять его женщина, переступая через свои хочу и могу. Секс — это не мастурбация живым человеком, а способ коммуникации между партнёрами.

Всё, что ты должна — это выйти из стрессового состояния поскорее для себя, а не для кого-то ещё. Сколько времени у тебя это замёт, не имеет значения. Потребность организма в еде и сне выше, чем в сексе. От нехватки секса ещё никто не умирал. Важно понимать разницу между тем, что ты устала и не до секса, и тем, что тебе вообще секс не нравится. В первом случае в приоритет должно встать твоё собственное состояние. Во втором нужно отдельно разбираться.

Блог о сексе «Блин, Алина!»