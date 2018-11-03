Авария произошла, когда уже было темно

Вчера вечером около шести часов в Угличе произошло ДТП — сбили мальчика.

По данным УМВД по Ярославской области, всё произошло на Рыбинском шоссе около дома № 1.

— По предварительной информации, 29-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в полиции.



Ребёнок получил травмы, его отправили лечиться домой. Теперь полиция выясняет все обстоятельства ДТП.