Вчера вечером около шести часов в Угличе произошло ДТП — сбили мальчика.
По данным УМВД по Ярославской области, всё произошло на Рыбинском шоссе около дома № 1.
— По предварительной информации, 29-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в полиции.
Ребёнок получил травмы, его отправили лечиться домой. Теперь полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Фото: Uglich-online.ru
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