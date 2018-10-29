Ярославцев приглашают присоединиться к всероссийской акции по сдаче крови
8 ноября ярославцы смогут сдать свою кровь и помочь тяжелобольным людям. В этот день Ярославль присоединится к всероссийской акции по сдаче крови. Организатором донорской акции выступает ассоциация сотрудников силовых структур «Воин».
— Мы призываем помочь детям, нуждающимся в донорской крови. Врачи утверждают, что сдав один раз кровь, донор спасает три человеческие жизни, поэтому участие каждого жителя в данной акции незаменимо! Мы очень ждем вас! — рассказала Ольга Бобылева, капитан команды акции «Воин-Донор» в Ярославле.
Организаторы напоминают, что перед тем, как стать участником акции, нужно написать или позвонить Ольге Бобылевой по номеру 8 915 995-16-29.
Сдать кровь нуждающимся можно будет с 8 утра до 12 часов дня на станции переливания крови по адресу: Тутаевское шоссе, 95в. Но чтобы стать донором, нужно соблюсти пять основных правил:
- Возьмите с собой паспорт и СНИЛС.
- Полезно перед сдачей крови пить сладкий чай, минеральную воду, соки и есть варенье, хлеб, отварные крупы, макароны, овощи и фрукты.
- В день сдачи крови нельзя есть ничего жирного, жареного, острого, копченого, а также молочные продукты и яйца.
- За два дня до сдачи крови запрещено пить алкоголь, а за три — лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за один час до сдачи крови лучше воздержаться от курения.
- Перед посещением станции крови нужно позавтракать, а прямо перед процедурой донору положен горячий чай.