Спасти жизнь тяжелобольным может любой желающий

8 ноября ярославцы смогут сдать свою кровь и помочь тяжелобольным людям. В этот день Ярославль присоединится к всероссийской акции по сдаче крови. Организатором донорской акции выступает ассоциация сотрудников силовых структур «Воин».



— Мы призываем помочь детям, нуждающимся в донорской крови. Врачи утверждают, что сдав один раз кровь, донор спасает три человеческие жизни, поэтому участие каждого жителя в данной акции незаменимо! Мы очень ждем вас! — рассказала Ольга Бобылева, капитан команды акции «Воин-Донор» в Ярославле.

Организаторы напоминают, что перед тем, как стать участником акции, нужно написать или позвонить Ольге Бобылевой по номеру 8 915 995-16-29.

Сдать кровь нуждающимся можно будет с 8 утра до 12 часов дня на станции переливания крови по адресу: Тутаевское шоссе, 95в. Но чтобы стать донором, нужно соблюсти пять основных правил:

