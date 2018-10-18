Двое скрывали свои лица

На прошлой неделе в центре Ярославля банда парней разнесла Стрелку. Вандалы устроили ночной погром на верхнем ярусе набережной в районе слияния рек Волги и Которосли.

На следующий день о шалости молодых людей узнал весь Ярославль. Передвижения вандалов отследил «Ярнет». Парни целенаправленно скрывали свои лица от камер. Но это не помогло. Лица троих молодых людей всё же попали на камеры в Демидовском сквере.



На кадрах видно, что компания из пяти парней шляется по скверу, кривляется. Двое из них скрывают лица под черными повязками. Остальные ведут себя спокойней. Самый весёлый — молодой человек в красной куртке и балаклаве.



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