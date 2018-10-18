С минуты молчания начались занятия в ярославских колледжах

Сегодняшние занятия в ярославских колледжах начались с минуты молчания. Таким образом студенты и преподаватели почтили память погибших в керченской трагедии.



— Студенты и преподаватели вместе со всей страной скорбили о погибших в Керченском политехническом колледже в результате драматических событий, произошедших накануне, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.



Напомним, вчера в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство принёс студент колледжа. После этого 18-летний Владислав Росляков из оружия расстрелял нескольких человек, а затем покончил жизнь самоубийством. По последним данным, всего погиб 21 человек. Сегодня в больнице скончалась ещё одна студентка

