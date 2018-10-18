Серийные грабители нападают на магазины в Ярославле. Хроника событий
Молодые и дерзкие грабители орудуют в Ярославле. Двое парней беспардонно налетают на магазины. Берут то, что под руку попадает и уходят. Серийных грабителей до сих пор не могут найти, хотя их лица уже несколько раз засветились на камерах видеонаблюдения.
Хроника событий
9 октября
В интернете появилось видео, как парень ворует ноутбук в магазине DNS во «Флагмане». Само ограбление произошло 29 сентября. Грабитель несколько минут присматривается к ноутбукам, делает вид, что выбирает товар. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет сотрудников магазина, он проворно засовывает небольшой чёрный ноутбук себе под куртку. Постояв несколько секунд на прежнем месте, молодой человек уходит из магазина.
После разговора с руководством магазина выяснилось, этот парень уже не первый раз ворует технику из DNS.
— Мы проводили инвентаризацию и обнаружили, что из магазина пропал ноутбук и игровая приставка. Посмотрели видео с камеры и узнали этого мужчину. Два месяца назад он же украл у нас видеокарту. Тогда он был вместе с девушкой, — рассказал руководитель магазина Сергей Новожилов.
17 октября
Парень, обокравший магазин техники, приходит в продуктовый супермаркет в Ярославском районе. В этот раз он не один. С ним друг. Молодые люди бесцеремонно начинают хватать с полок упаковки с кофе. Делают это прямо на глазах у работников магазина. Они попытались остановить наглых парней. Завязалась драка. Неизвестно, чем она могла закончиться. Но тут на выручку пришла бесстрашная уборщица. Она отлупила наглых воришек, и тем пришлось сбежать с места преступления.
18 октября
Новый налёт. Парни, попытавшиеся ограбить продуктовый супермаркет, попались в магазине техники в «Ауре». На выходе налётчиков задержал охранник. Те сделали вид, что не понимают, что они сделали. Продавец-консультант говорит: «Вы сломали антикражное оборудование» И показывает на место, где стоят планшеты. Парни уверяют: это не они. Воровать они ничего не хотели. Но охранник всё равно не выпускает их. Завязалась потасовка, после которой оба парня выбегают из магазина.
В полиции рассказали: налётчиков до сих пор не нашли.
— В настоящее время устанавливаются лица, совершившие это преступление. Если вы что-то знаете, просьба сообщить по телефону 73-10-50 на условиях анонимности, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Напоминаем, что вы также можете обращаться в нашу редакцию через нашу группу в «ВКонтакте» или по электронной почте Написать письмо.