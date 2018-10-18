Наглые воришки спорят с охранником

Молодые и дерзкие грабители орудуют в Ярославле. Двое парней беспардонно налетают на магазины. Берут то, что под руку попадает и уходят. Серийных грабителей до сих пор не могут найти, хотя их лица уже несколько раз засветились на камерах видеонаблюдения.



Хроника событий



9 октября



В интернете появилось видео, как парень ворует ноутбук в магазине DNS во «Флагмане». Само ограбление произошло 29 сентября. Грабитель несколько минут присматривается к ноутбукам, делает вид, что выбирает товар. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет сотрудников магазина, он проворно засовывает небольшой чёрный ноутбук себе под куртку. Постояв несколько секунд на прежнем месте, молодой человек уходит из магазина.



Парень спокойно вынес ноутбук из магазина

После разговора с руководством магазина выяснилось, этот парень уже не первый раз ворует технику из DNS.



— Мы проводили инвентаризацию и обнаружили, что из магазина пропал ноутбук и игровая приставка. Посмотрели видео с камеры и узнали этого мужчину. Два месяца назад он же украл у нас видеокарту. Тогда он был вместе с девушкой, — рассказал руководитель магазина Сергей Новожилов.



17 октября



Парень, обокравший магазин техники, приходит в продуктовый супермаркет в Ярославском районе. В этот раз он не один. С ним друг. Молодые люди бесцеремонно начинают хватать с полок упаковки с кофе. Делают это прямо на глазах у работников магазина. Они попытались остановить наглых парней. Завязалась драка. Неизвестно, чем она могла закончиться. Но тут на выручку пришла бесстрашная уборщица. Она отлупила наглых воришек, и тем пришлось сбежать с места преступления.



Уборщица прогнала воришек

18 октября



Новый налёт. Парни, попытавшиеся ограбить продуктовый супермаркет, попались в магазине техники в «Ауре». На выходе налётчиков задержал охранник. Те сделали вид, что не понимают, что они сделали. Продавец-консультант говорит: «Вы сломали антикражное оборудование» И показывает на место, где стоят планшеты. Парни уверяют: это не они. Воровать они ничего не хотели. Но охранник всё равно не выпускает их. Завязалась потасовка, после которой оба парня выбегают из магазина.



Подслушано в Ярославле/Vk.com

Подслушано в Ярославле/Vk.com

В полиции рассказали: налётчиков до сих пор не нашли.



— В настоящее время устанавливаются лица, совершившие это преступление. Если вы что-то знаете, просьба сообщить по телефону 73-10-50 на условиях анонимности, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



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