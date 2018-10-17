По мытому не ходить!

Нельзя просто так взять и ограбить продуктовый супермаркет. По крайней мере, в Ярославле, где в продуктовых работают смелые охранники и отчаянные уборщицы.

В паблике «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте» опубликовали запись — в одном из супермаркетов пара грабителей попыталась вынести товар. Но не тут-то было. Мужчин на входе остановили охранники и директор магазина. Завязалась драка. Кулаками махали довольно долго. До тех пор пока не подключилась уборщица. Женщина схватила корзинку для продуктов и от души отходила воришек.

— По словам сотрудников магазина, была попытка вынести целую корзинку с кофе, — рассказали в паблике.



На данный момент официальной информации по этому факту нет, ждём комментарий полиции. Но пользователи соцсетей уже углядели сходство налетчиков с теми, кто пытался обнести магазин цифровой техники. И так до сих пор и не были пойманы.