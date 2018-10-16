Мужчина уже был судим за грабёж

В Заволжском районе произошло убийство: 29-летний мужчина задушил своего друга кухонным полотенцем.



Преступление произошло 13 октября в одном из домов по улице Спартаковской.



29-летний Михаил (имя изменено — Прим. ред.) пришёл в гости к своему другу. Оба приятеля явно выпили лишнего. Во время конфликта посыпались взаимные оскорбления. Тогда Михаил стал избивать своего друга, и когда тот уже не мог сопротивляться, взял кухонное полотенце и задушил его. Поняв, что натворил, Михаил позвонил в полицию.



— Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабёж и совершил преступление в период испытательного срока, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



У задержанного мужчины есть жена и маленький сын.

