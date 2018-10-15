Собака не поверила ярославцу, что он гаишник, и отказалась предъявлять документы

Трудные настали времена — таксовать приходится даже таксам. В Ярославле рядом с храмом Петра и Павла прохожие сняли на видео собаку-водителя.

— Ваши документы! — потребовали у собаки. Хвостатый водитель оказался крепким орешком. Высунул нос из окна и облаял подошедшего.



И со всей дури надавил на гудок.



— Молодой человек! — грозно повторил ярославец. А в ответ ему — хамское «Гав!». Похоже, документов у собаки действительно не было. Решив не наживать себе проблем, такса перебралась на пассажирское сидение. На этом моменте забавное видео обрывается.

Подписчики группы «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте» начали придумать название этому ролику. Сам автор видео подмечает, что четвероногий уж очень был похож на таксиста.



— Собака-сигнализака, — так назвала видео ярославна Регина Богданец.



— Когда у тебя лапки, но кормить семью надо, — придумал Сергей Журавский.



— Собачья работёнка, — смеётся Анна Колесникова.



— Такси «Тройка» наняли нового водителя. Может, теперь аварий меньше будет, — подметила Наталия Матвеева.



Собаки и не на такое способны! Один пёс поднял тревогу и спас дедушку. А до этого все проходили мимо замерзающего человека. Читайте историю спасения в лесу.