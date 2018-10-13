Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «Локомотива»

Ярославская хоккейная команда в Минске сразилась с местным «Динамо». Счет в матче открыли хозяева в середине первого периода, после чего «Динамо» перешло в атаку, стремясь закрепить результат, но до конца первого игрового отрезка болельщики больше не увидели забитых шайб. Только выйдя на лёд во втором периоде, «Локомотив» пошёл в атаку. 1:1 — счет сравнял Владислав Картаев, а через минуту Рушан Рафиков удвоил преимущество «железнодорожников».



Третий период принёс еще три заброшенные в ворота минчан шайбы. Отличились Андрей Локтионов, Денис Алексеев и Петри Контиола. Хозяева смогли отыграть лишь одну шайбу. Окончательный итог встречи — 5:2 — победа «Локомотива». Подопечные Квартального продолжили победную серию, обыграв до этого «Торпедо», «Ак Барс» и СКА.



Следующий матч пройдёт в Москве 14 октября. «Локомотив» встретится со столичным «Динамо».