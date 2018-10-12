Полиция распространяет ориентировку на преступников

Дерзкое ограбление в Ярославле — во Фрунзенском районе совершили налёт на банкомат. Двое мужчин в повязках на лицах подошли к банкомату, вскрыли его и забрали деньги.

Сколько денег забрали, пока неизвестно.

— Сумма ущерба устанавливается, — говорят в полиции.

Всех, кто знает что-либо о личностях грабителей, просят позвонить 02 или 73-10-50.