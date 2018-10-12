Дерзкое ограбление в Ярославле: два грабителя в повязках вскрыли банкомат
12 октября 2018 10:40
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Дерзкое ограбление в Ярославле — во Фрунзенском районе совершили налёт на банкомат. Двое мужчин в повязках на лицах подошли к банкомату, вскрыли его и забрали деньги.
Сколько денег забрали, пока неизвестно.
— Сумма ущерба устанавливается, — говорят в полиции.
Всех, кто знает что-либо о личностях грабителей, просят позвонить 02 или 73-10-50.
Фото: УМВД по Ярославской области
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