Один из водителей был пьян

На трассе М-8 лоб в лоб столкнулись старый «Ауди» и БМВ. Авария произошла в час ночи на съезде в сторону Костромы.

В управлении ГИБДД по Ярославской области восстановили события ДТП: водитель зелёной «Ауди» выехал на встречную полосу, машину он вёл неровно, её мотало по дороге. На встрече в это время ехал БМВ. Удар оказался лобовым.

Как удалось узнать 76.ru, 21-летний водитель «Ауди» был пьян. За рулём«БМВ ехал 29-летний мужчина.

— Водитель «Ауди» получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение домой, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.