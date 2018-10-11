Вылетел на встречку пьяным: подробности ночной аварии на М-8
11 октября 2018 17:25
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На трассе М-8 лоб в лоб столкнулись старый «Ауди» и БМВ. Авария произошла в час ночи на съезде в сторону Костромы.
В управлении ГИБДД по Ярославской области восстановили события ДТП: водитель зелёной «Ауди» выехал на встречную полосу, машину он вёл неровно, её мотало по дороге. На встрече в это время ехал БМВ. Удар оказался лобовым.
Как удалось узнать 76.ru, 21-летний водитель «Ауди» был пьян. За рулём«БМВ ехал 29-летний мужчина.
— Водитель «Ауди» получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение домой, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Фото: УГИБДД по Ярославской области
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