В Ярославле резко подорожают детские сады: сколько будут платить родители
10 октября 2018 20:36
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С 1 ноября в Ярославле подорожает плата за день пребывания ребёнка в детском саду. Приказ об этом выпустил городской департамент образования.
Сколько теперь придётся заплатить за сутки в детском саду:
- в группах сокращённого дня (от 8 до 10 часов) плата вырастет со 115 до 120 рублей;
- за группу полного дня (10,5 часов) придётся заплатить 127 рублей в сутки;
- за группу полного дня (12 часов) придётся отдать 150 вместо 145 рублей;
- продлённое или суточное пребывание в детском саду (13–14 часов) обойдётся в 160 рублей вместо 150.
Напомним, в последний раз плату за пребывание ребенка в детском саду увеличили в декабре прошлого года. Тогда это связывали с повышением качества ухода за детьми. В этом году повышение обосновывают инфляцией. При этом льготы и компенсации сохранятся для всех.
Фото: Александра Савельева
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