Детские сады в Ярославле станут дороже из-за инфляции

С 1 ноября в Ярославле подорожает плата за день пребывания ребёнка в детском саду. Приказ об этом выпустил городской департамент образования.

Сколько теперь придётся заплатить за сутки в детском саду:

в группах сокращённого дня (от 8 до 10 часов) плата вырастет со 115 до 120 рублей;

за группу полного дня (10,5 часов) придётся заплатить 127 рублей в сутки;

за группу полного дня (12 часов) придётся отдать 150 вместо 145 рублей;

продлённое или суточное пребывание в детском саду (13–14 часов) обойдётся в 160 рублей вместо 150.

Напомним, в последний раз плату за пребывание ребенка в детском саду увеличили в декабре прошлого года. Тогда это связывали с повышением качества ухода за детьми. В этом году повышение обосновывают инфляцией. При этом льготы и компенсации сохранятся для всех.