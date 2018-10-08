Мальчик будет ходить в садик до восьми лет

В Ярославле ребёнка выгнали из детского садика. Но совсем не за плохое поведение. А потому, что мальчику исполнилось семь лет. Заведующая посчитала, что ребёнку уже пора в школу, больше в садик он ходить не может. Но родители мальчика считали иначе: у ребёнка ограниченные возможности здоровья, к школе он пока не готов. Мама собиралась водить сына в садик ещё год.



— Мать ребёнка написала заявление и в органы образования о продлении срока пребывания её сына в детском саду на 2018–2019 учебный год, указав объективные причины принятия родителями такого решения. К сожалению, в садике маме отказали. Они обосновали своё решение тем, что подошел к концу срок действия договора между родителями и образовательным учреждением. Тогда женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Он провёл проверку и выяснил, что руководство садика нарушило закон, — рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Ярославской области Константин Скоробогатов.



«Окончание срока действия договора об образовании» или «достижение ребенком 7-летнего возраста» не могут считаться основаниями прекращения образовательных отношений. Максимальный возраст для пребывания в дошкольных организациях вообще не установлен, а Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, определяет дошкольный возраст «от 3 до 8 лет».



Заведующей садика деваться было некуда: мальчика обратно взяли в детский сад.

