Афиша 76.ru: смотрим на большом экране «Бойцовский клуб», разглядываем попугаев и идём на «Танцы»
Вместе с осенью обычно стартуют театральный, кино- и концертный сезоны. А значит, не только в выходные, но и на неделе будет где развлечься. И поэтому мы заводим новую рубрику — обзор всех самых интересных событий недели вплоть до пятницы. Куда сходить, что посмотреть — читайте в одном материале.
Бесплатный показ фильма «Бойцовский клуб»
Сегодня организаторы проекта «Кот» устраивают для всех желающих бесплатный показ фильма, который уже вошёл в века. «Бойцовский клуб», снятый по мотивам одноимённого романа Чака Паланика, ярославцы увидят на большом экране. Кроме того, организаторы обещают каждый месяц проводить показы лучших фильмов мирового кинематографа на языке оригинала с русскими субтитрами. После просмотра зрителям проведут викторину с призами. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке.
Где: Concert-Hall «Kino», ул. Волжская набережная, 4.
Когда: 8 октября в 19:00.
Слушаем аргентинскую музыку
В Ярославль приезжает гитарист из Аргентины. Мартин Альварадо познакомит ярославцев с настоящим аргентинским исполнением песенного танго. Он исполнит программу Asi es mi Tango, что в переводе означает «Это моё танго». Помогать ему будет ансамбль солистов нашей филармонии.
Где: Ярославская филармония, ул. Максимова, 13.
Когда: 9 октября в 18:30.
Почём: от 200 рублей.
Выставка фарфоровых попугайчиков
Вам нравятся попугаи и вы хотите больше узнать о фарфоровом производстве мира? Тогда выставка «Попугаи. Роскошь и красота» точно вам понравится. До 20 января более 20 старинных попугаев из Германии, Китая, Дании Чехии, России и других стран будут обитать в Ярославле.
Где: Музей зарубежного искусства, Советская площадь, 2.
Почём: от 100 до 150 рублей.
Вечер скрипичной музыки
Ярославская филармония приглашает всех ценителей классической музыки к себе в гости. В среду будет первый концерт абонемента «Скрипичный». Скрипачи виртуозно исполнят сочинения Бетховена, Шуберта, Рахманинова и других великих композиторов. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов в Европе и Америке Лиана Гурджия.
Где: Ярославская филармония, ул. Максимова, 13.
Когда: 10 октября в 18:30.
Почём: от 200 до 600 рублей.
Раздача бесплатных книг
Некрасовская библиотека решила порадовать читающих ярославцев. На улице Кирова пройдёт акция «Free-Книги». Организаторы всего час будут бесплатно раздавать книги. Успейте ухватить самое лучшее!
Где: ул. Кирова.
Когда: 12 октября в 16:00.
Экскурсия по церкви Ильи Пророка
Искусствовед и заслуженный работник культуры Татьяна Васильева расскажет о реставрации фресок самого узнаваемого храма Ярославля. Регистрация на экскурсию не нужна, а пенсионерам и студентам скидка на билет.
Где: Напротив церкви Ильи Пророка, Советская площадь, 7.
Когда: 12 октября в 18:00.
Почём: от 50 до 100 рублей.
Концерт с финалистами шоу «Танцы»
В пятницу в Ярославль приезжают финалисты полюбившегося многим шоу «Танцы на ТНТ». Лучшие танцоры проекта выступят вместе с Ляйсан Утяшевой. Необычайная хореография, оригинальная музыка и яркие костюмы — всё это вы сможете увидеть в театрально-танцевальном спектакле Bolero
Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.
Когда: 12 октября в 19:00.
Почём: от 1500 до 4000 рублей.