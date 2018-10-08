Как провести вторую неделю октября нескучно — читайте в афише от 76.ru

Вместе с осенью обычно стартуют театральный, кино- и концертный сезоны. А значит, не только в выходные, но и на неделе будет где развлечься. И поэтому мы заводим новую рубрику — обзор всех самых интересных событий недели вплоть до пятницы. Куда сходить, что посмотреть — читайте в одном материале.

Бесплатный показ фильма «Бойцовский клуб»



Сегодня организаторы проекта «Кот» устраивают для всех желающих бесплатный показ фильма, который уже вошёл в века. «Бойцовский клуб», снятый по мотивам одноимённого романа Чака Паланика, ярославцы увидят на большом экране. Кроме того, организаторы обещают каждый месяц проводить показы лучших фильмов мирового кинематографа на языке оригинала с русскими субтитрами. После просмотра зрителям проведут викторину с призами. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке.



Где: Concert-Hall «Kino», ул. Волжская набережная, 4.

Когда: 8 октября в 19:00.



Посмотреть фильм-легенду можно на большом экране, да ещё и с субтитрами

Слушаем аргентинскую музыку

В Ярославль приезжает гитарист из Аргентины. Мартин Альварадо познакомит ярославцев с настоящим аргентинским исполнением песенного танго. Он исполнит программу Asi es mi Tango, что в переводе означает «Это моё танго». Помогать ему будет ансамбль солистов нашей филармонии.



Где: Ярославская филармония, ул. Максимова, 13.

Когда: 9 октября в 18:30.

Почём: от 200 рублей.

Выставка фарфоровых попугайчиков

Вам нравятся попугаи и вы хотите больше узнать о фарфоровом производстве мира? Тогда выставка «Попугаи. Роскошь и красота» точно вам понравится. До 20 января более 20 старинных попугаев из Германии, Китая, Дании Чехии, России и других стран будут обитать в Ярославле.





Где: Музей зарубежного искусства, Советская площадь, 2.

Почём: от 100 до 150 рублей.



Большую коллекцию попугаев со всего мира собрал Музей зарубежного искусства

Вечер скрипичной музыки

Ярославская филармония приглашает всех ценителей классической музыки к себе в гости. В среду будет первый концерт абонемента «Скрипичный». Скрипачи виртуозно исполнят сочинения Бетховена, Шуберта, Рахманинова и других великих композиторов. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов в Европе и Америке Лиана Гурджия.



Где: Ярославская филармония, ул. Максимова, 13.

Когда: 10 октября в 18:30.

Почём: от 200 до 600 рублей.



Раздача бесплатных книг

Некрасовская библиотека решила порадовать читающих ярославцев. На улице Кирова пройдёт акция «Free-Книги». Организаторы всего час будут бесплатно раздавать книги. Успейте ухватить самое лучшее!



Где: ул. Кирова.

Когда: 12 октября в 16:00.



Экскурсия по церкви Ильи Пророка



Экскурсия по древнему ярославском храму пройдёт в эту пятницу

Искусствовед и заслуженный работник культуры Татьяна Васильева расскажет о реставрации фресок самого узнаваемого храма Ярославля. Регистрация на экскурсию не нужна, а пенсионерам и студентам скидка на билет.





Где: Напротив церкви Ильи Пророка, Советская площадь, 7.

Когда: 12 октября в 18:00.

Почём: от 50 до 100 рублей.



Концерт с финалистами шоу «Танцы»

В пятницу в Ярославль приезжают финалисты полюбившегося многим шоу «Танцы на ТНТ». Лучшие танцоры проекта выступят вместе с Ляйсан Утяшевой. Необычайная хореография, оригинальная музыка и яркие костюмы — всё это вы сможете увидеть в театрально-танцевальном спектакле Bolero



12 октября на сцене «Миллениума» будет жарко

Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.

Когда: 12 октября в 19:00.

Почём: от 1500 до 4000 рублей.

