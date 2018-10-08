Как провести вторую неделю октября нескучно — читайте в афише от 76.ru
Как провести вторую неделю октября нескучно — читайте в афише от 76.ru

Вместе с осенью обычно стартуют театральный, кино- и концертный сезоны. А значит, не только в выходные, но и на неделе будет где развлечься. И поэтому мы заводим новую рубрику — обзор всех самых интересных событий недели вплоть до пятницы. Куда сходить, что посмотреть — читайте в одном материале.

 Бесплатный показ фильма «Бойцовский клуб»

Сегодня организаторы проекта «Кот» устраивают для всех желающих бесплатный показ фильма, который уже вошёл в века. «Бойцовский клуб», снятый по мотивам одноимённого романа Чака Паланика, ярославцы увидят на большом экране. Кроме того, организаторы обещают каждый месяц проводить показы лучших фильмов мирового кинематографа на языке оригинала с русскими субтитрами. После просмотра зрителям проведут викторину с призами. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке.

Где: Concert-Hall «Kino», ул. Волжская набережная, 4.
Когда: 8 октября в 19:00.

Посмотреть фильм-легенду можно на большом экране, да ещё и с субтитрами
Посмотреть фильм-легенду можно на большом экране, да ещё и с субтитрами

 

Слушаем аргентинскую музыку

В Ярославль приезжает гитарист из Аргентины. Мартин Альварадо познакомит ярославцев с настоящим аргентинским исполнением песенного танго. Он исполнит программу Asi es mi Tango, что в переводе означает «Это моё танго». Помогать ему будет ансамбль солистов нашей филармонии.

Где: Ярославская филармония, ул. Максимова, 13.

Когда: 9 октября в 18:30.
Почём: от 200 рублей.

Выставка фарфоровых попугайчиков 

Вам нравятся попугаи и вы хотите больше узнать о фарфоровом производстве мира? Тогда выставка «Попугаи. Роскошь и красота» точно вам понравится. До 20 января более 20 старинных попугаев из Германии, Китая, Дании Чехии, России и других стран будут обитать в Ярославле. 


Где: Музей зарубежного искусства, Советская площадь, 2. 

Почём: от 100 до 150 рублей.

Большую коллекцию попугаев со всего мира собрал Музей зарубежного искусства
Большую коллекцию попугаев со всего мира собрал Музей зарубежного искусства

Вечер скрипичной музыки 

Ярославская филармония приглашает всех ценителей классической музыки к себе в гости. В среду будет первый концерт абонемента «Скрипичный». Скрипачи виртуозно исполнят сочинения Бетховена, Шуберта, Рахманинова и других великих композиторов. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов в Европе и Америке Лиана Гурджия.

Где: Ярославская филармония, ул. Максимова, 13.
Когда: 10 октября в 18:30.
Почём: от 200 до 600 рублей.

Раздача бесплатных книг 

Налетай!
Налетай!

Некрасовская библиотека решила порадовать читающих ярославцев. На улице Кирова пройдёт акция «Free-Книги». Организаторы всего час будут бесплатно раздавать книги. Успейте ухватить самое лучшее!

Где: ул. Кирова.
Когда: 12 октября в 16:00.

Экскурсия по церкви Ильи Пророка

Экскурсия по древнему ярославском храму пройдёт в эту пятницу
Экскурсия по древнему ярославском храму пройдёт в эту пятницу

Искусствовед и заслуженный работник культуры Татьяна Васильева расскажет о реставрации фресок самого узнаваемого храма Ярославля. Регистрация на экскурсию не нужна, а пенсионерам и студентам скидка на билет.


Где: Напротив церкви Ильи Пророка, Советская площадь, 7.
Когда: 12 октября в 18:00.
Почём: от 50 до 100 рублей.

 Концерт с финалистами шоу «Танцы» 

В пятницу в Ярославль приезжают финалисты полюбившегося многим шоу «Танцы на ТНТ». Лучшие танцоры проекта выступят вместе с Ляйсан Утяшевой. Необычайная хореография, оригинальная музыка и яркие костюмы — всё это вы сможете увидеть в театрально-танцевальном спектакле Bolero 

12 октября на сцене «Миллениума» будет жарко
12 октября на сцене «Миллениума» будет жарко

Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.
Когда: 12 октября в 19:00.
Почём: от 1500 до 4000 рублей.