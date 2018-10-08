Пазик и «буханка» перекрыли перекрёсток

Утром на перекрёстке проспекта Ленина с улицей Советской в Ярославле случилось ДТП. Столкнулись пазик и «буханка» «Почты России».

— Похоже, маршрутка пыталась проскочить перекрёсток в последний момент, когда машина почты завершала поворот, — рассказали очевидцы.

Машины перекрыли перекрёсток, водители разбираются между собой, кто виноват.

— Почтовые отправления, которые находились в автомобиле, в полной сохранности. Для их оперативной доставки на маршрут незамедлительно был выведен дополнительный автотранспорт. Филиал оказывает содействие ГИБДД в установлении причин происшествия, — прокомментировали в управлении ФПС России по Ярославской области. — Все транспортные средства филиала в обязательном порядке проходят ежегодный технический осмотр и предрейсовый осмотр перед каждым выходом на маршрут. Водители – ежедневный медицинский осмотр. Автомобиль находился в исправном состоянии.