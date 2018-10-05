Вход в парк тоже изменится
Вход в парк тоже изменится

Юбилейный парк решили переделать. За дворцом культуры Добрынина установят уличные тренажёры, спортивную и детскую площадки, освещение, центральную аллею вымостят тротуарной плиткой и установят входную группу. 

— Работы в парке запланированы в следующем году, — рассказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. 

В мэрии рассказали, что после реконструкции из Юбилейного парка пропадёт выставка динозавров. Вместо неё планируют установить три новых аттракциона. 

В этом году обновили парк Нефтяников. Что в нём изменилось.