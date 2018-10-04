Легковушка уехала без водителя

В Ярославской области на камеры рыбинской городской системы видеонаблюдения попала «Лада», которая уехала от хозяина. На кадрах видно, что водитель вышел из легковушки и отошёл от неё. Но машина не стала дожидаться хозяина и уехала от него. Сама.



— Умненькая машинка — поток пропустила, аккуратненько поехала и встала, никому не мешая, — описывает происходящее на видео участник группы «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Сорокина.



Машина пересекла проезжую часть и застряла на обочине. В этом ДТП никто из людей не пострадал, других участников движения «Лада»-беспилотник не задела.



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