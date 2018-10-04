В Ярославле в суд пригласили умершего человека

Ярославца уже много лет нет в живых, но ему пришло письмо из суда

Кировский районный суд вызвал на заседание умершего ярославца. Очень удивившись, уведомление получил сын мужчины, которого уже давно нет в живых.

— Это пришло моему отцу, который умер 14 лет назад! — возмутился Сергей Бобылёв. — Это как минимум неэтично. Мне это письмо тоже пришло.

В письме из суда говорится о разбирательствах между жильцами дома, старостой и фондом капитального ремонта. Ярославцам начисляли бóльшие платежи для взносов в фонд, чем по тарифу.

— В доме было собрание, на котором предложили увеличить взносы в фонд. Многие были против, но почему-то в итоге оказалось, что решение принято, — рассказал Сергей Бобылёв.

В итоге жильцы пошли в суд, требуя вернуть размер взноса на предыдущий уровень. Ярославцы подозревают, что в общедомовом голосовании вписали в протокол голоса «мёртвых душ», чтобы получить нужный результат.