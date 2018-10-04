Жители, чей дом протёк до третьего этажа, не поленились скинуться на плакат

Жители дома № 18/50 по проспекту Ленина дошли до отчаяния. Настолько, что скинулись и повесили на свой дом большой плакат с надписью «Фонду капремонта — позор!».



Он висит на здании практически в центре города уже несколько дней. За это время нам наконец удалось дозвониться до фонда содействия капитальному ремонту по Ярославской области.

— Поставили подрядчику срок: до 20 октября устранить все замечания. Иначе будем расторгать контракт, — пояснила пресс-секретарь Фонда содействия капитальному ремонту. Сейчас, когда повесили плакат, ситуация глобально не изменилась. Подрядчик отчитывается каждый, день, но пока всё также.

Также в фонде рассказали, что подрядчик получил авансовые платежи, но только в прошлом году. В 2018 ему работы не оплачивались.

— Оплату подрядчик получает только тогда, когда всеми сторонами подписаны акты выполненных работ, — добавила пресс-секретарь фонда.

После капитального ремонта крыша в доме стала хуже, чем была до него

Претензии у ярославцев к Фонду капремонта возникли из-за того, что жители уже больше года пытаются добиться качественного ремонта крыши. Фонд нашёл подрядчика для 80-летнего дома, но он провёл такие работы, что теперь квартиры жильцов заливает до третьего этажа. У здания промокли старые деревянные чердачные перекрытия, а каждый дождь становится настоящей проблемой. Кроме того, рабочие испортили архитектурные украшения на фасаде здания.

— Ремонт кровли должен был закончиться ещё в декабре прошлого года. У нас дом на 17 подъездов, над половиной из них работу нужно переделывать полностью, на второй половине крыша требует огромных доделок, — рассказывает староста дома Ольга Сочнева. — Мы уже дважды продлевали подрядчику сроки, шли на уступки, готовы были ждать. Но получили вкривь и вкось поставленные стропила, протечки во время каждого дождя, промокшие деревянные перекрытия чердака. Последнее особенно опасно тем, что они могут рухнуть — дому 80 лет, капитального ремонта в нём никогда не было.



В предыдущей версии статьи под названием «Фонд капремонта проигнорировал позорную надпись в свой адрес, которую вывесили в центре Ярославля» мы допустили ошибку, дав комментарий экс-директора фонда капремонта Эдуарда Потапова. Приносим извинения и публикуем исправленную версию материала.