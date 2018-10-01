Тюменцы смогли вырвать победу в дополнительное время

Ярославский «Шинник» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги на выезде встретился с «Тюменью». Чёрно-синие в матче смогли забить два года — отличились Марат Шайморданов и Сергей Нарылков. К концу второго тайма счёт был ничейный, но в дополнительное время хозяева смогли забить третий гол. В итоге матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Тюмени».



— Неправильная реакция на первый пропущенный мяч. Внутренний коллапс, недонастрой, потеря концентрация и общая разбалансированность, — объяснил главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.



Сейчас «Шинник» находится на 11-м месте турнирной таблицы ФНЛ с 17 очками в архиве. Следующий матч чёрно-синие проведут дома с «Тамбовым».

