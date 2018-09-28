Из-за ДТП в Брагино образовалась большая пробка: где не проехать
В Ярославле час пик на Ленинградском проспекте в сторону торгового центра «Альтаир» образовалась большая пробка. Две легковушки «Киа» столкнулась на перекрестке с улицей Бабича. К счастью, никто не пострадал. Как сообщил читатель 76.ru, столкновение произошло на небольшой скорости.
— Перекресток Ленинградского проспекта и улицы Бабича. Непонятно, кто из них поехал на красный сигнал светофора, — сообщил читатель 76.ru.
Пока гаишники разбирались с обстоятельствами ДТП, рядом с «Альтаиром» на проспекте и на улице Бабича образовалась большая пробка. Водители предупреждают остальных, что лучше здесь не ехать.
Пока гаишники разбирались с ДТП у «Альтаира», пробка появилась на проспекте Дзержинского. Затор начинается от перекрестка с Ленинградским проспектом и до 63-го дома по проспекту Дзержинского.
Движение еще затруднено, но уже нет той дикой пробки. Яндекс ставит пробкам в городе 5 баллов. Хорошего вечера!