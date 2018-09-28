Водители не поделили дорогу

В Ярославле час пик на Ленинградском проспекте в сторону торгового центра «Альтаир» образовалась большая пробка. Две легковушки «Киа» столкнулась на перекрестке с улицей Бабича. К счастью, никто не пострадал. Как сообщил читатель 76.ru, столкновение произошло на небольшой скорости.



— Перекресток Ленинградского проспекта и улицы Бабича. Непонятно, кто из них поехал на красный сигнал светофора, — сообщил читатель 76.ru.



Пока гаишники разбирались с обстоятельствами ДТП, рядом с «Альтаиром» на проспекте и на улице Бабича образовалась большая пробка. Водители предупреждают остальных, что лучше здесь не ехать.



Лучше искать другой путь

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