Женщина выписывала премии только тем, кто отдавал ей деньги

В Ярославской области следователи вышли на криминальную схему, которую проворачивала начальница пожарной команды в рыбинской войсковой части. Три года она отбирала у своих подчинённых премии, которые выписывались по приказу министерства обороны России.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело, - рассказали в военном следственном отделе СКР по Ярославской области. - В общей сложности по своей преступной схеме она насобирала с подчинённых более 150 тысяч рублей.



Схема была проста. Выписывать министерские премии было её обязанностью. И их получали лишь те, кто делился. Другие оставались с голым окладом.



Сейчас следователи направили это дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.



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