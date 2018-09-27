Если рыбинское море прорвётся, пострадает центр Ярославля
Если рыбинское море прорвётся, пострадает центр Ярославля

Специалисты Института водных проблем РАН по заказу властей составили карту катастрофического затопления Ярославля при аварии на Рыбинском водохранилище. Эксперты показали, что случится с городом, если море прорвётся сквозь дамбу и шлюзы. 

По их расчётам, на 1,5 метра уйдут под воду три района Ярославля. А наиболее вероятной причиной для катастрофы эксперты видят прорыв Шекснинского створа в русловой его части.

Мы дозвонились до директора шлюзов на Рыбинском водохранилище, чтобы узнать, насколько реальны эти прогнозы. 

— Наши сооружения в напорном фронте занимают минимальный объем. На шлюзе всё в порядке. И на ГЭС вам скажут, что всё в порядке, — говорит директор Рыбинского района гидротехнических сооружений Тимур Борисов. — Это специфические расчеты, вовсе не значит, что они делались из-за того, что где-то неполадки. Причин может быть миллион — авария или удар, или атака какая-то.

Директор шлюзов заверил, что с технической стороны шлюзы на водохранилище работают исправно. 