Если рыбинское море прорвётся, пострадает центр Ярославля



Специалисты Института водных проблем РАН по заказу властей составили карту катастрофического затопления Ярославля при аварии на Рыбинском водохранилище. Эксперты показали, что случится с городом, если море прорвётся сквозь дамбу и шлюзы.

По их расчётам, на 1,5 метра уйдут под воду три района Ярославля. А наиболее вероятной причиной для катастрофы эксперты видят прорыв Шекснинского створа в русловой его части.

Мы дозвонились до директора шлюзов на Рыбинском водохранилище, чтобы узнать, насколько реальны эти прогнозы.

— Наши сооружения в напорном фронте занимают минимальный объем. На шлюзе всё в порядке. И на ГЭС вам скажут, что всё в порядке, — говорит директор Рыбинского района гидротехнических сооружений Тимур Борисов. — Это специфические расчеты, вовсе не значит, что они делались из-за того, что где-то неполадки. Причин может быть миллион — авария или удар, или атака какая-то.

Директор шлюзов заверил, что с технической стороны шлюзы на водохранилище работают исправно.