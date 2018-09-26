Из под маршрутки повалил густой дым

– Как же вы на таком вышли транспорте-то? – возмущались пассажиры маршрутки в Ярославле. Из ПАЗика, наполненного пассажирами, посреди пути повалил густой дым.

Пассажиры записали происходящее на видео: с правого бока машины видно, как из под низа прерывисто вырываются клубы белого дыма. Всё случилось на маршруте №71.

В таком состоянии автобус проехал пол-города. Дым начал валить на проспекте Толбухина.

– В итоге она заглохла на проспекте Дзержинского. И водитель высадил всех на перекрестке посреди проезжей части, – рассказывает Анна Тоболкина, ехавшая этим маршрутом.



К счастью, в автобусе никто не пострадал.