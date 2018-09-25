На испытаниях Сергея поддерживала его жена

Ярославский персональный тренер по фитнесу Сергей Пасько примет участие в шоу на «Первом канале» «Русский ниндзя — 2». Недавно он узнал, что прошёл отборочный тур и теперь сможет побороться за главный приз — пять миллионов рублей.



— Подал заявку, съездил на кастинг, — рассказал Сергей Пасько. — Долгое время не знал, прошёл или нет. Пару дней назад мне позвонили и пригласили на съёмки в начале октября.

На первом этапе отбора пришлось на время прыгать, бегать и отжиматься. Вторым этапом стала полоса препятствий.

«Русский ниндзя» — российская версия культового шоу о сильных телом и духом Ninja Warrior. Участники на время проходят полосу препятствий. С каждым этапом она усложняется, а у спортсменов есть только одна попытка. Финальное испытание — гора Мидорияма, на вершине которой так и не тронутым с прошлого сезона лежит главный приз в пять миллионов рублей.

— Число желающих принять участие в этом году превысило три тысячи человек, — рассказал продюсер шоу Илья Кривицкий. — В итоге к участию в отборочных испытаниях проекта «Русский ниндзя» было допущено 315 смельчаков, каждый из которых получит шанс пройти знаменитую полосу препятствий и побороться за победу!

Ярославль уже поразил известных телевизионщиков. Мэр Владимир Слепцов ошарашил Андрея Малахова своими бицепсами.

