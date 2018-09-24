Популярный российский блогер Илья Варламов выпустил ролик на своём канале в YouTube, где рассказал, как наши чиновники и депутаты налаживали свою жизнь после кризиса 2014 года. Он подробно рассказал, у кого какие зарплаты и заработки.



Блогер Илья Варламов решил поговорить о зарплатах депутатов и чиновников

Больше всего от блогера досталось депутатам Государственной думы России, где интересы Ярославской области сейчас представляют четыре человека — Валентина Терешкова, Илья Осипов, Александр Грибов и Анатолий Грешневиков. Их зарплаты Илья Варламов назвал дорогим ожерельем, висящим на шее у страны.



— За первые шесть месяцев 2018 года после всех сокращений и урезаний депутаты получали по 388500 рублей в месяц, — рассказал Илья Варламов. — После уплаты налогов на руки получалось 338 тысяч рублей.



Рассказал блогер и о том, как показушно народные избранники сокращали свои зарплаты, а также о их пенсиях. В ходе своего обзора блогер вспомнил про Ярославль, где побывал совсем недавно и записал выпуск программы «Прогулка с мэром».



— Водитель мэра Ярославля получает 33 тысячи рублей, — рассекретил информацию блогер. — Это не какой-то там... Это личный водитель мэра. Такой работящий мужик, который целыми днями работает.



Ролик Ильи Варламова за несколько дней набрал уже более 150 тысяч просмотров. А скоро у него должен выйти выпуск, посвящённый Ярославлю и мэру этого города.

