«Не стесняйся, заходи»: депутатов Ярославской областной думы научили жать кнопки для голосования
Сегодня избранным 9 сентября депутатам Ярославской областной думы седьмого созыва выдали служебные удостоверения. Для этого их пригласили в зал заседаний, где им предстоит теперь собираться в ближайшие пять лет на заседания.
Некоторые новички стояли у входа в зал заседаний и застенчиво заглядывали за дверь.
— Не стесняйся, заходи, выбирай место, — подбадривали их думские старожилы.
Для начала новичков научили нажимать кнопки для голосования. Начальник аналитического управления областной думы Александр Буров объяснил всё до мелочей и устроил репетицию:
— Вставляете в пульт свою карточку и можете нажимать «За», «Против» или «Воздерживаюсь», — депутаты нажимали кнопки, а на табло высвечивались результаты голосования-тренировки. — Если пересаживаетесь с места на место, то карточку берёте с собой и вставляете в другой пульт.
После этого в зале появился секретарь избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин и депутатов по очереди начали «вызывать к доске». Под аплодисменты зала им вручали служебные удостоверения. Почти все брали их молча и уходили обратно на своё место, но некоторые вышли со своими репликами.
— Служу народу России, — заявил депутат Роман Фомичёв.
Правда, за «корочками» пришли не все — половины депутатов не было. Неужели они будут и на заседания также ходить?
— Это не считается прогулом, — объяснил секретарь избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин. — Официально они приступают к работе 25 сентября — в день первого заседания. На место в президиуме, пока нет председателя, сядет самый старший по возрасту депутат.
Всего в Ярославскую областную думу седьмого созыва прошли 50 человек: 32 мандата досталось единороссам, 11 — представителям КПРФ, 3 — справедливороссам, 3 — членам ЛДПР и 1 — человеку от «Коммунистов России».
Как только пришедшим выдали удостоверения, они тут же встали с места и буквально через пару минут зал заседаний опустел.
Пять лет назад удостоверения депутатам Ярославской областной думы шестого созыва выдавали в более торжественной обстановке. Их собрали в большом зале губернаторского дома, устроили фуршет с шампанским и закусками под живую музыку, а документы в руки им выдавал лично глава областного избиркома.