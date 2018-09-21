Вручение удостоверений прошло скромненько и без фуршета

Сегодня избранным 9 сентября депутатам Ярославской областной думы седьмого созыва выдали служебные удостоверения. Для этого их пригласили в зал заседаний, где им предстоит теперь собираться в ближайшие пять лет на заседания.



Некоторые новички стояли у входа в зал заседаний и застенчиво заглядывали за дверь.



— Не стесняйся, заходи, выбирай место, — подбадривали их думские старожилы.



Красные корочки депутатам выдадут отдельно. Их изготовит дума

Для начала новичков научили нажимать кнопки для голосования. Начальник аналитического управления областной думы Александр Буров объяснил всё до мелочей и устроил репетицию:



— Вставляете в пульт свою карточку и можете нажимать «За», «Против» или «Воздерживаюсь», — депутаты нажимали кнопки, а на табло высвечивались результаты голосования-тренировки. — Если пересаживаетесь с места на место, то карточку берёте с собой и вставляете в другой пульт.



После этого в зале появился секретарь избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин и депутатов по очереди начали «вызывать к доске». Под аплодисменты зала им вручали служебные удостоверения. Почти все брали их молча и уходили обратно на своё место, но некоторые вышли со своими репликами.



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— Служу народу России, — заявил депутат Роман Фомичёв.



Правда, за «корочками» пришли не все — половины депутатов не было. Неужели они будут и на заседания также ходить?



— Это не считается прогулом, — объяснил секретарь избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин. — Официально они приступают к работе 25 сентября — в день первого заседания. На место в президиуме, пока нет председателя, сядет самый старший по возрасту депутат.



Сергей Фефилин каждому депутату выдал удостоверение лично в руки

Всего в Ярославскую областную думу седьмого созыва прошли 50 человек: 32 мандата досталось единороссам, 11 — представителям КПРФ, 3 — справедливороссам, 3 — членам ЛДПР и 1 — человеку от «Коммунистов России».



Как только пришедшим выдали удостоверения, они тут же встали с места и буквально через пару минут зал заседаний опустел.



Пять лет назад удостоверения депутатам Ярославской областной думы шестого созыва выдавали в более торжественной обстановке. Их собрали в большом зале губернаторского дома, устроили фуршет с шампанским и закусками под живую музыку, а документы в руки им выдавал лично глава областного избиркома.

