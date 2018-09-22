Игроки СКА обыграли ярославцев

Сегодня ярославский «Локомотив» на своём льду принимал питерский хоккейный клуб СКА. Матч закончился в пользу гостей со счётом 2:0. Шайбы в ворота хозяев «Арены 2000» забили нападающие Николай Прохоркин (28 мин.) и Виктор Тихонов (26 мин.).



Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей из Питера

— Предыдущая официальная очная встреча команд состоялась на стадии четвертьфинала прошлогоднего плей-офф, и, как и во всей серии, победу в ней одержал СКА, — рассказали в ярославском хоккейном клубе. — Вообще из десяти предыдущих очных матчей «Локомотив» выиграл у представителей Санкт-Петербурга всего один, и, безусловно, именно армейцы являются для ярославцев самым неудобным соперником во всей Лиге.



Игра состоялась на льду «Арены-2000»

Следующий матч «Локомотив» проведет на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста» 25 сентября.

