Женщина даже не была врачом-стоматологом

Четверо ярославцев подали в суд на врача-стоматолога, считая, что их обокрали. Лечебный кабинет по протезированию зубов работал в Тутаеве, где его открыла 35-летняя жительница Ярославля.

Как позже выяснили следователи, у женщины не было ни права заниматься частной медицинской работой, ни образования, ни даже техники для протезирования. Однако с клиентов врач брала деньги заранее, обещая им новенькие протезы.

— После первоначального осмотра пациентов, обратившихся за медицинской помощью, она обещала провести протезирование зубов после полной оплаты услуги. Ничего не подозревавшие люди передавали ей денежные средства в суммах от 13 000 рублей до 50 000 рублей, но медицинской помощи так и не получали, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

На четырёх клиентах, желающих восстановить зубы, лжедоктор заработала больше 108 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к условному сроку на 1 год и 10 месяцев.

На этой неделе пациентка травмпункта, видимо, заскучала в очереди. Она позвонила в полицию и сообщила о бомбе.