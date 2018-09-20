Отдыхать будем больше: опубликовали календарь праздничных дней в 2019 году

Хотя бы у котиков выходной круглый год

На сайте Министерства труда появился список дней, когда россияне будут отдыхать в следующем году. Начиная с Нового года и заканчивая Днем народного единства, нам дадут по два полноценных выходных:

— Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая, — рассказали в пресс-службе Министерства труда.

Таким образом, новогодние каникулы будем отмечать с 30 декабря до 8 января. На работу выйдем 9 января. В честь Дня защитника Отечества отдыхаем с 23 по 24 февраля. Международный женский день празднуем аж три дня с 8 по 10 марта. Майские каникулы продлятся девять дней — с 1 мая по 5 мая и с 9 по 12 мая. Летом у нас будет только один день — 12 июня. И в ноябре отдыхаем три дня — со 2 по 4 число.