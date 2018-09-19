Оказалось, что водитель пьян в стельку

Полицейским пришлось стрелять по машине, чтобы остановить преступника. 8 сентября около пяти утра в Тутаеве сотрудники ДПС заметили странное поведение водителя. Мужчина на «Мицубиси», едва заметив полицейских, резко нажал на газ, чтобы скрыться из виду. Сотрудники ГИБДД предупредили водителя об остановке, тот проигнорировал. Тогда полицейские начали преследование, фарами и проблесковыми маячками сигналя водителю, чтоб он остановился.



— Водитель автомашины отчетливо видел и понимал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке, но продолжал движение, пытаясь скрыться. Мужчина создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали водителя, что, если тот не остановится, они применят табельное огнестрельное оружие для остановки. Дважды выстрелив в воздух, сотрудники ГИБДД вынуждены были стрелять по колёсам. Только после этого машину удалось остановить, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Выяснилось, что 30-летний водитель «Мицубиси» был в стельку пьян. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф и лишение прав на два года.



Кстати, ранее 76.ru рассказывал о том, что следователи проверят полицейского, который выстрелил в угонщика.