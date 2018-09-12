Полицейский стрелял из травматического оружия

Следователи проверят сотрудника полиции, который при задержании преступника применил оружие.



Инцидент произошёл 5 сентября в Угличском районе. Преступник угнал машину. Сотрудники полиции попытались задержать угонщика: они знаками приказывали ему остановиться. Однако тот даже не думал, а направил машину прямо в полицейских. Тогда заместитель начальника Угличского отделения полиции стал стрелять из травматического оружия. Преступник получил ранения. Его доставили в больницу. Источник 76.ru сообщил, что проверку полицейского инициировал адвокат подозреваемого, чтобы выгородить своего подзащитного. Однако здесь необходимость применить оружие практически очевидна.



— Подозреваемый представлял реальную угрозу для жизни людей, направив машину на сотрудников полиции. В данном случае стрелявший полицейский защищал свой личный состав, — рассказал источник 76.ru.



— Следователи проводят проверку на предмет законности действий сотрудника полиции при задержании, — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Ярославской области.



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