Тропа соединяла дома Шаляпина и Коровина

15 сентября в Ярославской области впервые пройдёт фестиваль «Искусство жить #наДаче», посвящённый 145-летию великого русского певца Федора Шаляпина. Организовать его решили фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина и Союз городов Золотого кольца.



— Его любимая дача находилась в Ратухино, сейчас это Ростовский район, — рассказали организаторы фестиваля. — Участок земли Федор Иванович купил у своего друга художника, первого русского импрессиониста Константина Коровина.



Дома художника и певца связывала тропа через лес протяженностью 1,5 километра. Дом Шаляпина во второй половине XX века разрушили, а даче художника повезло больше — в 2015 году её возрождением занялась группа энтузиастов. Сейчас в доме Коровина сделали музей.



Программа фестиваля



12:00–15:30 большой Коровинский пленэр.



12:30 историческая реконструкция «Приезд Шаляпина в гости к Коровину в 1903 году». Площадь перед железнодорожной станцией станицей Итларь.

13:30 продолжение исторической реконструкции «Мечты о Шаляпинке». Территория санатория «Итларь».

14:30 торжественное открытие оборудованной тропы между дачами Шаляпина и Коровина, прогулка.



15:00 сельская ярмарка продукции местных товаропроизводителей. Презентация ярославских тоболок — ватрушек с творогом, созданных по воспоминаниям дочери Шаляпина Ирины. Деревня Охотино.



16:00 концерт солиста Большого театра Андрея Григорьева. Деревня Охотино.



16:45 награждение победителей Большого Коровинского пленэра. Деревня Охотино.

