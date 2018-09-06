Женщина пришла пообедать

У посетительницы ярославского кафе на улице Свободы украли рюкзак, в котором находилась крупная сумма: 12 тысяч рублей и 300 евро. Женщина пришла пообедать, ненадолго встала из-за стола, а рюкзак оставила. Этим воспользовался другой посетитель: мужчина незаметно взял рюкзак и был таков. Женщина обратилась в полицию.



— Сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего мужчину, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Личные вещи вернули владелице.

