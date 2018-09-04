Пострадал из-за чужой ошибки: в Ярославской области иномарка вылетела в кювет
4 сентября 2018 13:16
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Сегодня рано утром на трассе М-8 произошло ДТП: столкнулись «Опель» и «Форд». Как нам стало известно, водитель «Опеля», выезжая со второстепенной дороги, не уступил водителю «Форда».
— ДТП произошло в 9:20 на 246-м километре трассы М-8. В результате аварии пострадал водитель «Форда», — рассказали в дорожном управлении «Холмогоры».
Мужчину на скорой увезли в больницу.
Фото: Упрдор «Холмогоры»
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