Авария произошла на трассе М-8

Сегодня рано утром на трассе М-8 произошло ДТП: столкнулись «Опель» и «Форд». Как нам стало известно, водитель «Опеля», выезжая со второстепенной дороги, не уступил водителю «Форда».



— ДТП произошло в 9:20 на 246-м километре трассы М-8. В результате аварии пострадал водитель «Форда», — рассказали в дорожном управлении «Холмогоры».



Мужчину на скорой увезли в больницу.

