На улицу Победы лучше не соваться
На улицу Победы лучше не соваться

Сумасшедшая пробка в центре. А всё из-за того, что на улице Победы женщина на легковушке столкнулась с автобусом.

— Автобус и легковушка поворачивали налево и стукнулись боками. Они полностью перекрыли движение на улице Победы в сторону Заволги, — передаёт с места событий корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.

Если вы ещё не стоите в этой пробке, ищите пути объезда.

Кстати, сегодня вечером не проехать ещё по одной улице. Подробнее читайте здесь.