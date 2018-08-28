На улицу Победы лучше не соваться

Сумасшедшая пробка в центре. А всё из-за того, что на улице Победы женщина на легковушке столкнулась с автобусом.



— Автобус и легковушка поворачивали налево и стукнулись боками. Они полностью перекрыли движение на улице Победы в сторону Заволги, — передаёт с места событий корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.



Если вы ещё не стоите в этой пробке, ищите пути объезда.



Кстати, сегодня вечером не проехать ещё по одной улице. Подробнее читайте здесь.