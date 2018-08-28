В Ярославле прокуратура Красноперекопского района направила в суд иск с требованием привести в порядок три улицы. Эти дороги при проверке признали опасными
- Улицы Большая Химическая, Малая Химическая, Которосльной переулок не соответствуют требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.
Суд с доводами ведомства согласился. Теперь местная администрация должна найти способ эти дороги залатать. Хотя уж на ремонт теперь мало надежды - только вчера все паблики облетело видео, где свежеуложенный асфальт крошится в руках.
Фото: Александра Савельева
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