Страшно ездить на машине

В Ярославле прокуратура Красноперекопского района направила в суд иск с требованием привести в порядок три улицы. Эти дороги при проверке признали опасными

- Улицы Большая Химическая, Малая Химическая, Которосльной переулок не соответствуют требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.

Суд с доводами ведомства согласился. Теперь местная администрация должна найти способ эти дороги залатать. Хотя уж на ремонт теперь мало надежды - только вчера все паблики облетело видео, где свежеуложенный асфальт крошится в руках.