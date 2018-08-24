Автобус будет ездить только по будням

С 30 августа в Ярославле поедут автобусы по новому маршруту №31. Они будут ездить по Заволжскому району от Нижнего посёлка до областной больницы и обратно.



- Автобус будет ходить только по будням, - рассказали в мэрии Ярославля. - Ездить он будет через улицу Шандорную.



То есть, маршрут будет таким: Нижний посёлок - улица Клубная – улица 1-я Шоссейная – улица Шандорная – проспект Машиностроителей – проспект Авиаторов – улица 3-я Яковлевская – областная больница. В обратную сторону тем же путём.



Автобусы будут делать по восемь рейсов в день в каждую сторону. От Нижнего посёлка в 07.25;08.39;10.00;14.55;16.08;17.30;18.52 и 20.02, а от областной больницы в 06.50;08.00;09.13;10.35;15.30;16.55; 18.05 и 19.27.

